Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на слова своего коллеги Алексея Арестовича относительно того, что он не исключает, что будет баллотироваться в президенты Украины.

Напомним, Арестович заявил, что главное условие его участия в президентской гонке – это отсуствие кандидатуры Владимира Зеленского.

По словам советника главы ОП, если Зеленский пойдет на второй срок, он его «подрезать не будет». А если нет – "нужно думать". Также Арестович отметил, что для него сейчас некорректно вести «эти разговоры».

Комментируя данное заявление в интервью "ТА.ЗА. ШО" Подоляк отметил, что «господин Арестович может делать любые свои заявления, это его право».

«Делать заявления — это украинская традиция. Относительно официальной оценки, если хотите: я вообще считаю, что сегодня не время обсуждать политические перспективы того или иного субъекта", — пояснил свое мнение Подоляк.

Давать оценку заявлению Арестовича он отказался, пояснив, что каждый человек в Украине имеет право на любые публичные заявления. Однако их характер, по мнению Подоляка, зависит о того, насколько человек осознает время, место и свою роль в этих заявлениях.

Советник главы ОП подчеркнул, что все, что касается личных желаний, — это попсовый хайп, который не прибавляет ничего государственной информационной политике.

Также представитель ОПУ подчеркнул, что сейчас важнейшим для страны вопросом является успешное завершение войны и Зеленский, как ключевой менеджер, действуйет в данных условиях совершенно правильно.

Кроме того, Подоляк заверил, что, на его взгляд, вопрос о втором сроке Зеленского не должен стоять.

«То есть, он должен пойти на второй срок и выиграть эти выборы после войны для того, чтобы в таком же интенсивном темпе отстроить страну», - пояснил свою точку зрения советник главы ОП.

Напомним, в Украине готовятся продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток.

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