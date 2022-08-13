Напомним, Арестович заявил, что главное условие его участия в президентской гонке – это отсуствие кандидатуры Владимира Зеленского.
По словам советника главы ОП, если Зеленский пойдет на второй срок, он его «подрезать не будет». А если нет – "нужно думать". Также Арестович отметил, что для него сейчас некорректно вести «эти разговоры».
Комментируя данное заявление в интервью "ТА.ЗА. ШО" Подоляк отметил, что «господин Арестович может делать любые свои заявления, это его право».
«Делать заявления — это украинская традиция. Относительно официальной оценки, если хотите: я вообще считаю, что сегодня не время обсуждать политические перспективы того или иного субъекта", — пояснил свое мнение Подоляк.
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Давать оценку заявлению Арестовича он отказался, пояснив, что каждый человек в Украине имеет право на любые публичные заявления. Однако их характер, по мнению Подоляка, зависит о того, насколько человек осознает время, место и свою роль в этих заявлениях.
Советник главы ОП подчеркнул, что все, что касается личных желаний, — это попсовый хайп, который не прибавляет ничего государственной информационной политике.
Также представитель ОПУ подчеркнул, что сейчас важнейшим для страны вопросом является успешное завершение войны и Зеленский, как ключевой менеджер, действуйет в данных условиях совершенно правильно.
Кроме того, Подоляк заверил, что, на его взгляд, вопрос о втором сроке Зеленского не должен стоять.
«То есть, он должен пойти на второй срок и выиграть эти выборы после войны для того, чтобы в таком же интенсивном темпе отстроить страну», - пояснил свою точку зрения советник главы ОП.
Напомним, в Украине готовятся продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток.
Также сообщалось, что в Сети появились фото крымских пляжей после взрывов на аавиабазе - людей почти нет.
Кроме того, Politeka.net писала, что генерал ВСУ назвал обнадеживающие сроки победы.