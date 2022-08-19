Так, в Сети появилось видео, на которой запечетлена огромная воронка, разрушающая все на своем пути.
Сообщается, никто серьезно не пострадал, но вихрь повредил несколько авто и разнес устричную ферму.
«Карма в действии», «климатическое оружие», «Наконец-то мы купили погодное оружие», «В Крыму становится всё душевней и душевней...», «Бог есть», «Новій тип оружия ВСУ, «Єто конотопские ведьмы», «Да, это наш боевой смерч. Тестируем спецразработку от американских друзей. Может крымский мост и не засосёт, но потрепать сможет», - шутят в комментариях.
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Напомним, ранее появилась информация о взрывах в оккупировванной Керчи. По неофициальной информации, «бахкало», якобы в непосредственной близости от керченского моста.
«Информация по повреждению дорожной поверхности уточняется», - сообщил украинский политтехнолог и журналист Тарас Березовец, который родом из Керчи.
Также местные жители сообщали о звуках взрывов в районе военного аэродрома «Бельбек» недалеко от оккупированного Севастополя. Однако информации, что же на самом деле там произошло, в ВСУ пока не озвучивали.
Ранее, напомним, взрывы гремели в районе оккупированного Джанкоя.
Тем временем стало известно, что партизаны вновь сорвали грандиозные планы оккупантов в захваченном Мелитополе.