Как сообщает The Washington Post, свое послание Шойгу передал через белорусского коллегу Виктора Хренина.

Издание подчеркивает, что 22 февраля Резников разговаривал по телефону с Хрениным и тот пообещал, что российские войска не будут вторгаться с территории Беларуси, дав слово офицера. Менее чем через двое суток стало понятно, что Хренин солгал.

«Два дня спустя, после того как вторжение началось, двое мужчин снова заговорили. Резников услышал на другом конце провода нервный и неловкий голос. Белорусский министр сказал, что передает послание своего российского коллеги Сергея Шойгу», - пишет WP.

Послание заключалось в том, что, если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится.

По словам Резникова, он ответил, что «готов принять капитуляцию с российской стороны».

Отметим, что сейчас, согласно неофициальной информации Шойгу уговаривает главу кремля владимира путина объявить всеобщую мобилизацию.

Напомним, также стало известно о звонке Кремля в Офис президента Украины.

Также сообщалось, что, по мнению Резникова, худший сценарий для Украины уже позади.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне похищают украинских детей - в США раскрыли истинные намерения оккупантов.