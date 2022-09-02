Газовые хранилища Европы по состоянию на начало сентября уже почти полностью заполнены. Страшилки россии о якобы "холодной зиме" оказались обычным пшиком.

Об этом пишет в Twitter-аккаунт советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сентябрь только начался, а газовые хранилища Европы заполнены почти до отказа. Еще раз оказалось, что российские страшилки о "холодной зиме" являются пшиком. Как и план газового шантажа Европы и принуждения к сдаче. Все же идет по плану, да? Наверное, план такой: свободная Украина и энергонезависимый ЕС", - пишет Подоляк.

Напомним, "нам интенсивно помогают": в Офисе президента намекнули, каким будет контрнаступление ВСУ на юге.

Как сообщала Politeka, контрнаступление ВСУ совпало с деградацией армии рф: в США предупредили, сколько оно может продлиться.

Также Politeka писала, что "придется смириться": Данилов ответил, что будет с жителями Донбасса после деоккупации.