Подрыв осуществил террорист-смертник, сообщают российские СМИ.

Журналист Биляль Сарвари сообщает о минимум двух погибших российских дипломатах. Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы людям, которые собрались в очереди у входа.

Известно, что среди них также были студенты.

According to some reports “ At least 2 Russian diplomats and many Afghans were killed in the powerful explosions.” — BILAL SARWARY (@bsarwary) September 5, 2022

«Мощный взрыв произошел на улице Дарул Аман, недалеко от посольства России в Кабуле. Окна и стекла моего дома разбиты» — процитировал также журналист одного из жителей Кабула.

В Сети также появились первые кадры с места взрыва - на место съезжаются "скорые".

Al Jazeera, citing Taliban security sources, reported a few minutes ago: Eight people, including a Russian diplomat, were killed and 15 others, including a Russian guard, were injured in a suicide attack in the compound of the Russian embassy in Kabul today. pic.twitter.com/ic5eHpfi0z — khalilminawi (@khminawi) September 5, 2022

Тем временем местніе СМИ сообщают, что "восемь человек, в том числе российский дипломат, были убиты и еще 15, в том числе российский охранник, получили ранения в результате теракта террориста-смертника сегодня на территории посольства России в Кабуле".

В свою очередь МИД рф сообщает о двух погибших россиянах в результате взрыва.

"5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", — говорится в сообщении дипведомтсва.

Напомним, ранее боевики группировки "Талибан" со стрельбой разогнали шествие женщин за защиту своих прав в Кабуле. Об этом сообщила афганская журналистка Захра Рахими.

В ходе протеста несколько десятков женщин шли по городу и скандировали: "хлеб, работа, свобода". Митинг прервали люди с оружием.

Подобные акции проходят регулярно, все они заканчиваются разгонами с применением силы.

После прихода "Талибана" к власти в августе 2021 года ситуация с соблюдением прав женщин в стране значительно ухудшилась.

Также сообщалось, что в Сети появились кадры с места трагедии под Киевом - российские военные казнили и сожгли мирных жителей.

Кроме того, сообщалось о том, каким Мариуполь был до прихода "русского мира", местные вспомнили об "очень плохом знаке" незадолго до вторжения.

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