Подрыв осуществил террорист-смертник, сообщают российские СМИ.
Журналист Биляль Сарвари сообщает о минимум двух погибших российских дипломатах. Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы людям, которые собрались в очереди у входа.
Известно, что среди них также были студенты.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
ВСУ освободили ключевой населенный пункт: официальное заявление
Уже этой осенью: Шмыгаль сообщил благую весть украинцам
"Ушла эпоха": Пугачева рассказала о трагедии и неожиданно обратилась к россиянам
"Все пропало, нас бросили": Виталий Ким раскрыл, какая сейчас ситуация в Херсонской области
«Мощный взрыв произошел на улице Дарул Аман, недалеко от посольства России в Кабуле. Окна и стекла моего дома разбиты» — процитировал также журналист одного из жителей Кабула.
В Сети также появились первые кадры с места взрыва - на место съезжаются "скорые".
Тем временем местніе СМИ сообщают, что "восемь человек, в том числе российский дипломат, были убиты и еще 15, в том числе российский охранник, получили ранения в результате теракта террориста-смертника сегодня на территории посольства России в Кабуле".
В свою очередь МИД рф сообщает о двух погибших россиянах в результате взрыва.
"5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", — говорится в сообщении дипведомтсва.
Напомним, ранее боевики группировки "Талибан" со стрельбой разогнали шествие женщин за защиту своих прав в Кабуле. Об этом сообщила афганская журналистка Захра Рахими.
В ходе протеста несколько десятков женщин шли по городу и скандировали: "хлеб, работа, свобода". Митинг прервали люди с оружием.
Подобные акции проходят регулярно, все они заканчиваются разгонами с применением силы.
После прихода "Талибана" к власти в августе 2021 года ситуация с соблюдением прав женщин в стране значительно ухудшилась.
Также сообщалось, что в Сети появились кадры с места трагедии под Киевом - российские военные казнили и сожгли мирных жителей.
Кроме того, сообщалось о том, каким Мариуполь был до прихода "русского мира", местные вспомнили об "очень плохом знаке" незадолго до вторжения.
Также Politeka.net писала о новых подробностях контранаступления ВСУ.