Украина обменяла своих героев на экс-нардепа и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, который уже дал показания следствию.

По словам и.о. главы СБУ Василия Малюка, Медведчук дал согласие, а суд удовлетворил ходотайство прокурора.

На политика, который предал Украину, удалось обменять 200 героев.

"Медведчук - это не просто кум путина, а качественно задокументированный нами государственный предатель. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ. Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих государственных предателей и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях», - заявил Малюк, добавив, что теперь благодаря обмену Украина смогла освободить из российского плена героев, которых очень ждут дома.

При этом он подчеркнул, что обмен Медведчука не помешает рассмотрению его дел в суде. По словам Малюка, будет применена процедура специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя обмен, заявил, что Медведчук уже дал все показания следствию

«Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров «Азовстали» – на 55 российских пленных, которые не имеют для нас никакого интереса», – заявил Ермак.

Добавим, что пятеро освобожденных командиров, трое из которых из «Азова», будут находиться до конца боевых действий в Турции, под протекцией президента Эрдогана.

Всего было освобождено 215 человек. 108 освобожденных из российского плена украинцев – это бойцы «Азова».

Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Ким предупредил украинцев об опасности россйских паспортов.

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