Вооруженные силы Украины превратят Крым в "котел", поскольку недавний взрыв на мосту обуславливает следующую эпоху, предваряющую освобождение Крыма .

Об этом рассказал военный эксперт и полковник в запасе Роман Свитан, пишет УНИАН.

Так, по словам эксперта, мост – это единственная артерия, соединявшая материковую Россию и оккупированный Крым, что позволяло поставлять большие объемы военных поставок для войны, в том числе на юге Украины. Однако после взрыва на Крымском мосту количество этих поставок уменьшится.

"Российское руководство будет принимать во внимание, что такие акты могут повториться. Крымский мост будет полностью уничтожен. Крым как таковой станет оперативным "котлом", попадет в оперативное окружение.

То есть мы перережем подходы к Крыму. И уже после этого российское командование будет принимать решение о целесообразность продления сухопутной операции в Херсонской и Запорожской областях... Это все мы увидим в ближайшее время", - резюмировал Свитан.

Напомним, СБУ и Минобороны отреагировали на подрыв Крымского моста.

Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.

Также Politeka писала, что появились детали масштабного ЧП в Иловайске, у оккупантов большие проблемы.