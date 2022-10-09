В Донецке «замминистра» устроил охоту на кремлевского пропагандиста.

Об этом сообщает Информационное Сопротивление.

"Военный корреспондент российского государственного телеканала Андрей Руденко сообщил в своём Telegram-канале о том, что в него стрелял “заместитель министра внутренних дел” так называемой "ДНР" Владислав Козырев.

Руденко заявил, что “замминистра” открыл по нему огонь, пока он снимал последствия обстрела Донецка.

Затем он написал новый пост, о том, что “перепутал фамилии” и в него стрелял не Козырев, однако вскоре удалил и его. Но скрины не горят!", - отметили в ИС.

Отметим, что разрушение Крымского моста больно отразится на оккупантах: "Не способны эффективно снабжать свои войска".

Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.

Также Politeka писала, что появились детали масштабного ЧП в Иловайске, у оккупантов большие проблемы.