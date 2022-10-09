В Донецке «замминистра» устроил охоту на кремлевского пропагандиста.
Об этом сообщает Информационное Сопротивление.
"Военный корреспондент российского государственного телеканала Андрей Руденко сообщил в своём Telegram-канале о том, что в него стрелял “заместитель министра внутренних дел” так называемой "ДНР" Владислав Козырев.
Руденко заявил, что “замминистра” открыл по нему огонь, пока он снимал последствия обстрела Донецка.
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Затем он написал новый пост, о том, что “перепутал фамилии” и в него стрелял не Козырев, однако вскоре удалил и его. Но скрины не горят!", - отметили в ИС.
Отметим, что разрушение Крымского моста больно отразится на оккупантах: "Не способны эффективно снабжать свои войска".
Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.
Также Politeka писала, что появились детали масштабного ЧП в Иловайске, у оккупантов большие проблемы.