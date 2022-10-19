российские оккупанты демонтировали мемориал жертвам голодомора, установленный в 2004 году в центре Мариуполя.

Сообщается, что памятник был демонтирован с помощью автокрана, оккупанты заявили, что гранит переделают в стройматериалы, сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Соратник российских захватчиков, заведующий кафедрой Донецкого национального университета, кандидат исторических наук Артем Бобровский утверждает, что голодомора в Украине не было.

По его словам, больше всего пострадала от голода 1932-33 годов совсем не Украина и не Донбасс, а Казахстан, Поволжье и Северный Кавказ.

Преподавательница Приазовского государственного технического университета Ольга Шмачкова заявила, что жителям Мариуполя «не стоит раздражать души напоминаниями о трагедиях прошлого».

Ранее сообщалось, что на территорию временно оккупированного Лисичанска Луганской области прибыли "кадыровцы".

Как сообщает "СтратКом ВСУ", им поставлена задача выполнять функцию заградотрядов, чтобы предотвратить отступление мобилизованных оккупантов.

Сообщается, что они пристают к местным жителям и заставляют их показывать документы и содержимое багажников в автомобилях.

Напомним, в Минобороны рассказали, какую цель Кремль поставил перед оккупантами до конца октября.

Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.