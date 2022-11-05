Укрэнерго сообщает, что в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Укрэнерго сообщило, что Киев, а также Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области Украины перевели на аварийные отключения.

Связано это с тем, что утром выходного дня украинцы, вопреки прогнозам, использовали больше электроэнергии, чем утром в пятницу или четверг. Из-за этого отключать потребителей будут по мере возникновения критических проблем.

По состоянию на 15:00 в Укрэнерго дополнили информацию, заявив, что введение аварийных графиков в отдельные часы не отменяет действия графиков почасовых ограничений в другие часы суток.

Напомним, графики почасовых отключений (ГБО) предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате должны быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее.

Ранее сообщалось, что жителей Киевщины могут временно переселить в другие регионы, и тому есть причина.

"Если мы поймем, что инфраструктура настолько повреждена, что ситуацию не удастся решить быстро, есть план временной перевозки людей в регионы, где ситуация более стабильна", - назвал Кулеба один из сценариев.

Комментируя угрозу повторного наступления со стороны Беларуси. Кулеба отметил, что ситуация может развиваться по-разному.

"Мы также адаптировали к этому наши планы эвакуации. Принимаем все необходимые меры для эвакуации в случае необходимости. Но повторюсь: сейчас задача номер один - встретить врага на границе и не дать ему уйти вглубь страны", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в Кремле готовятся ко второй волне мобилизации, россияне в панике.

Также сообщалось, что оккупанты обсуждают свои серьезные потери, ВСУ их просто перемалывают.

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