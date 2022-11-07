Юрий Лозинский – 22-летний прапорщик ГСЧС, респираторщик горно-спасательного отделения в Киеве, который вместе с коллегами работает на местах прилета российских ракет.

Как передает Украинская Правда , он спасал киевлян во время первых попаданий в феврале и во время последних массированных террористических обстрелов этой осенью.

"Сколько я видел погибших после 24 февраля? Не считаю. Думаю, что где-то двадцать.

Например, на одном предприятии, куда попала ракета, погибли три работника. Двух сразу выбросило взрывом из цеха. Еще одного мы искали. Работали долго – там упала крыша, стены обрушились.

А когда Киев атаковали дронами, мы разбирали завалы жилого дома. Нашли женщину, пенсионерку. Сидела на кресле. Тело выгорело и слилось с тем креслом. Мы их так вместе в мешок и положили.

Нам рассказывали, что во время атаки она позвонила кому-то, сказала, что на кухне возле холодильника прячется. Не может пока выйти на улицу. А потом я так понимаю, как раз был второй прилет, во время которого дом обрушился и загорелся.

После 24 февраля многое изменилось. Я многое увидел, узнал о профессии, о людях, о себе. Мне, например, трудно раньше было поверить, что можно за такое время столько всего переделать и при этом ты способен все это выдержать. Столько разрушений, столько пострадавших.

Главное, что дает такой опыт – ты начинаешь по-настоящему понимать ценность жизни. Все, что раньше я считал проблемами, действительно не проблемы. Все теперь иначе воспринимается", - рассказывает Юрий Лозинский.

Полное интервью со спасателем можно прочесть здесь.

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