Об этом говорится в открытом письме от матерей РФ председателю Комитета по социальной политике Совета Федерации, председателю комитета Государственной думы по семье, женщинам и детям и членам этих комитетов.
Матери отмечают, что путин тратит огромные средства на войну против Украины в то время, когда их можно было вложить в благополучие рф.
Женщины возмущены и тем, что тела их сыновей, мужчин и родителей никто не забирает и не возвращает домой.
"Мы в ужасе от того, что происходит. Мы против участия в этом наших сыновей, братьев, мужчин, родителей, мы и сами не хотим участвовать в этом. Очевидно, что поддержка агрессивных боевых действий несовместима с защитой семьи, женщин и детей.
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Мы требуем выведения войск с территории Украины, возвращения всех солдат домой, защиты солдат-срочников от участия в любых военных действиях, принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия, достойную материальную поддержку детства и материнства", — говорится в письме.
Кроме того, ранее сообщалось, что матери мобилизованных в россии начинают осознавать, что правительство их обманывает. Женщины начинают записывать видео-обращение к путину.
"У матерей России очень много вопросов. Давайте выходить с нами на диалог, и хватит нам затыкать рты показушными своими мероприятиями", - заявила россиянка.
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