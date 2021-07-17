В Азовське море потрапила фарба

Робітники використовували фарбу для ремонту пірсу в Маріуполі.

Тепер морські хвилі виносять на берег мертву рибу, а на пляжі міста заборонили купатися.

Відомо, що пристань фарбували за допомогою пістолета, який розбризкував фарбу прямо над поверхнею води.

Зараз кинуті всі сили, що попередити поширення частинок фарби і розшукують сорбент, який активно прибирає плями нафти.

До слова, через негоду затопило пляжі в курортних містах України .

Так, циклон, який вирував на півдні України став причиною того, що пляжі в курортній Кирилівці та Бердянську виявилися затопленими.

Відпочинок українців виявився остаточно зіпсований.

Тоді вибухнула гроза з сильним дощем, а потім почав посилюватися вітер. Вітер гнав хвилі до берега, море поступово поглинало пляжі і залило деякі бази відпочинку, розташовані на першій лінії біля моря.

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