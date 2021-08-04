Жінка біля Київського ЖД-вокзалу влаштувала прання
У мережі з'явилося відео, де жінка біля Київського Центрального вокзалу влаштувала прання. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на телеграм-канал Київ Оперативний.
Мильну воду жінка зливала під ноги повз проходять людям.
"Жінка стирає речі прямо посеред заповненого людьми тротуару, виливаючи брудно-мильну воду під ноги пішоходам на тротуар...Люди терпляче обходять ці потоки.", повідомляє видання на сторінці в телеграм.
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У коментарях під відео кияни впізнали жінку. Зазвичай жінка сидить в іншому місці в Києві і просить милостиню. "Вона вранці на Інститутській, так як потік великий на роботу йде, ввечері там нічого робити , тому на вокзал їде", пише одна з користувачок мережі.
Нагадаємо, в Києві у дворі на вулиці Осиповського, 9 у п'яної компанії стався конфлікт. В результаті бійки один з чоловіків отримав серйозні поранення. На місці бійки через час з'явилися співробітники поліції, які затримали компанію. Чоловіки "відмовлялися" і говорили, що нічого не бачили. У дворі на вулиці Осиповського виявилася камера. Тепер учасників бійки чекає розгляд.
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