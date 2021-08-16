Розслідування загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова триває, з'явилися подробиці

Так, поліція вилучила записи з відеокамер на території домоволодіння Павлова (у селі Вільне під Кривим Рогом). Слідчі вже встигли подивитися кадри, на яких видно момент загибелі мера.

Судячи з кадрів, які в розпорядженні правоохоронців, Павлов наклав на себе руки. Про це ж говорить і той факт, що поруч з його тілом знайшли рушницю.

За словами одного з поліцейських, на відео видно, як мер ходив по будинку з рушницею і кілька разів прицілювався.

"Далі Павлов вставляє один патрон. Багато курить. З кимось листується по телефону. Потім вистрілив. Позадкував до виходу, впав", - цитує правоохоронця "Страна".

Експертиза показала, що на курці залишилися відбитки пальців Павлова. За словами сусіда, він почув звук пострілу о 6.37 ранку.

Зазначимо, трагічні події сталися 15 серпня. Тіло 48-річного Павлова виявила його помічниця. Вона зателефонувала раднику Павлова Андрію Гальченку і викликала поліцію.

Відомо, що Павлов був у відпустці, хоча в цей день провів виїзне засідання міськради за власним бажанням. Його дружина з дорослим сином в ці дні відпочивали на морі в Україні.

З'явилася інформація, що в родині були конфлікти. За словами його радника, Павлов теж відпочивав на морі, але повернувся раніше всіх в четвер, 12 серпня.

Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням було виявлено на веранді власного будинку. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, слідство триває.

Нагадаємо, що тіло мера Кривого Рогу знайшли у власному будинку, кадри з місця події: що відомо на даний момент

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