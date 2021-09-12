Суддю Печерського суду Віталія Писанця знайшли мертвим

Розкрито деякі подробиці відходу з життя судді Печерського суду. Щоправда, причину смерті Віталія Писанця має встановити експертиза у Броворах.

Так, тіло служителя Феміди знайшли в селі Погреби Київської області, повідомляє Сьогодні. За інформацією джерел сайту, правоохоронці не виявили на тілі Писанця видимих тілесних ушкоджень. Як зазначається, ні стрільби, ні бійки не було, можливо, суддя помер в результаті тромбу, що відірвався.

Також "Сьогодні" з посиланням на інші джерела пише, що напередодні суддя нібито відпочивав зі слідчим і адвокатом, і між ними сталася бійка, що в підсумку не підтвердила поліція.

Правоохоронці з'ясували деякі подробиці загадкової загибелі Писанця. Так, суддя випивав в компанії зазначених людей, між ним і слідчим стався конфлікт, коли суддя вдарив того по обличчю. Після чого обидва заспокоїлися, і продовжили "посиділку". Однак судді раптово стало погано, він впав на підлогу.

Приятелі стали надавати першу допомогу, але безрезультатно. Після цього на місце подій прибули поліція і "швидка".

Наразі триває слідство за ознаками 1 статті 115 КК України (умисне вбивство).

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