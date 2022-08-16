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На засідання Шевчук не прийшов, але залишив записку, де пояснив, що завжди був проти воєн у будь-які часи.
Музикант вважає, що будь-які проблеми та ускладнення політичного характеру між країнами потрібно вирішувати дипломатичним шляхом.
«Я також проти війни, що триває 8 років, на Донбасі і нинішньої СВО в Україні», - переконаний артист.
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Нагадаємо, Юрій Шевчук в одному з концертів виступив з антивоєнною промовою, в якій заявив: "Батьківщина, друзі, це не *опа президента, яку треба весь час мусолити, цілувати. Батьківщина - це бабуся жебрачка на вокзалі, яка продає картоплю. Ось це Вітчизна". Зал підтримав його оплесками.
Нагадаємо, що на окупованій Луганщині радіють удару по базі ПВК "Вагнер", відео.
Як повідомляла Politeka, де бійцям ЗСУ вдалося відбити наступ.
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